Из-за залпового ливня в Краснодаре спасатели просят отказаться от поездок на личных авто

Личные машины могут утонуть на подтопленных улицах, к тому же они могут помешать водооткачивающей технике. Фото: krd.ru

Ливень в Краснодаре не прекращается вот уже 16 часов. Зарядил дождь еще вечером 26 июня, ночью 27-го числа он усилился и до сих пор не перестает. Непогода стала причиной подтоплений в городе - под воду ушли дороги в Музыкальном микрорайоне, а также в центре. Кроме того, пострадали от ливня и цокольные этажи домов. Сейчас на улицах работает водооткачивающая техника. А тем временем спасатели просят жителей Краснодара отказаться от поездок на личных авто.

- До конца суток 27 июня в Краснодаре продолжится непогода. Просим ограничить использование личного транспорта, - такие смс-сообщения получили жители города от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за сильных ливней возникает риск увеличения числа ДТП, локальных подтоплений. Кроме того, машины могут помешать водооткачивающей технике.