Глава Адыгеи поздравил победителей и призеров творческого конкурса

В Майкопе завершился первый межрегиональный фестиваль-конкурс имени Х.М. Совмена. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе завершился первый межрегиональный фестиваль-конкурс имени Х.М. Совмена. Глава Адыгеи поздравил победителей и призеров.

- Конкурс, проводимый в год столетия государственности Адыгеи, не только приобщает молодежь к родной культуре, но и позволяет выявить новые таланты. А их в нашей республике - очень много, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Членам жюри пришлось очень нелегко, все конкурсанты проявили свои лучшие качества.

В состязание принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из Адыгеи, Краснодарского края, а также Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Конкурсанты демонстрировали знание родного языка и истории своего рода. Показывали навыки владения народными промыслами, стреляли из лука. И в завершение показывали себя в творчестве.

- Поздравляю обладателя Гран-при - Айдамира Пафова и всех призеров конкурса, - подчеркнул Мурат Кумпилов.