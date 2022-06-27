Жительницу Адыгеи осудят за участие в экстремистской организации

Женщина занималась пропагандой сразу нескольких запрещенных на территории России организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее жительницу Майкопского района осудят за участие в экстремистской организации. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

52-летняя местная жительница являлась сторонницей националистической идеологии. В 2022 году она вступила в организацию, которая с 2014 года признана запрещенной на территории России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань, женщина демонстрировала символику сразу нескольких экстремистских организаций. А также занималась пропагандой их идеологии.

- Данные действия она совершала на общедоступной странице своего аккаунта в одной из социальных сетей, а также в интернет-мессенджере WhatsApp, где со своего телефона отправляла голосовые сообщения своим знакомым, в которых обосновывала, оправдывала и пропагандировала деятельность экстремистских организаций, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Адыгея.