Площадку для сдачи ГТО открыли в Новороссийске

Объект оборудовали на территории спорткомплекса “Титан”. Фото: администрация Краснодарского края

В Новороссийске в поселке Верхнебаканский накануне был торжественно открыт Верхнебаканский. Объект оборудовали на территории спорткомплекса “Титан”.

- В комплект входят уличные тренажеры, турники, столы для настольного тенниса и другое оборудование, предназначенное для организации тестирования комплекса, - сообщил заммэра Новороссийска Александр Власов.

Во время открытия площадки на территории прошли соревнования по футболу, волейболу и баскетболу. Также были открыты тематические площадки.