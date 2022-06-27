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Спорт27 июня 2022 6:34

Площадку для сдачи ГТО открыли в Новороссийске

Объект открылся в поселке Верхнебаканский
Ангелина НАЗАРЧУК
Объект оборудовали на территории спорткомплекса “Титан”. Фото: администрация Краснодарского края

Объект оборудовали на территории спорткомплекса “Титан”. Фото: администрация Краснодарского края

В Новороссийске в поселке Верхнебаканский накануне был торжественно открыт Верхнебаканский. Объект оборудовали на территории спорткомплекса “Титан”.

- В комплект входят уличные тренажеры, турники, столы для настольного тенниса и другое оборудование, предназначенное для организации тестирования комплекса, - сообщил заммэра Новороссийска Александр Власов.

Во время открытия площадки на территории прошли соревнования по футболу, волейболу и баскетболу. Также были открыты тематические площадки.