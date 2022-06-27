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Общество27 июня 2022 6:37

В Адыгее за выходные дни задержали девять пьяных водителей

Всего за это время выявили 605 нарушений дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, было зарегистрировано 10 преступлений

По данным МВД, было зарегистрировано 10 преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни, 25 и 26 июня, задержали девять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 279 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 131 и Тахтамукайского района - 78.

По данным МВД, было зарегистрировано 10 преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- Выявлено 11 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. В сводках: 6 краж чужого имущества, 4 факта мошенничества, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В республике зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий с четырьмя пострадавшими. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», административные протоколы составили также в отношении 46 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в Адыгее выявили 605 нарушений дорожных правил.