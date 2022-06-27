В Адыгее за выходные дни задержали девять пьяных водителей

По данным МВД, было зарегистрировано 10 преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни, 25 и 26 июня, задержали девять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 279 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 131 и Тахтамукайского района - 78.

По данным МВД, было зарегистрировано 10 преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- Выявлено 11 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. В сводках: 6 краж чужого имущества, 4 факта мошенничества, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В республике зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий с четырьмя пострадавшими. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», административные протоколы составили также в отношении 46 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в Адыгее выявили 605 нарушений дорожных правил.