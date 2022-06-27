Сбор по вольной борьбе команды России пройдет в Сочи 3 июля

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет с 10 по 18 сентября в Сербии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи состоится сбор команды России по вольной борьбе. По предварительным данным, встреча пройдет 3 июля.

- 3 июля у нас начинается сбор в Сочи, готовимся. Есть положительные подвижки в отношении чемпионата мира, тем более после выступления наших дзюдоистов на турнире Большого шлема, - рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Стоит отметить, что главный тренер высоко оценил успехи сборной России. Кстати, чемпионат мира по вольной борьбе пройдет с 10 по 18 сентября. Как удалось узнать "КП"-Кубань", мероприятие будет организовано в Сербии.