35 сельских дорог отремонтируют в Сочи по нацпроекту

Работы завершат в 2022 году. Фото: администрация Сочи

В Сочи отремонтируют 35 дорожных участков в 2022 году. Работы будут выполняться по нацпроекту. Всего за год в порядок приведут 55 дорог.

-. Основной целью программы является сокращение аварийно-опасных участков на дорожной сети и доведение доли муниципальных автомобильных дорог нормативным требованиям до 85 процентов, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр. - На сегодняшний день на 27 объектах ремонт уже завершен, основные работы ведутся в Лазаревском районе.

Список сел, где заменят дорожное покрытие:

- Эсто-Садок

- Веселое

- Верхневеселое

- Высокое

- Бестужевское

- Молдовка

- Разбитый Котел

- Волконка

- Сергей-Поле

- Васильевка

- Волковка

- Харциз Первый

- Красная Поляна

- Лоо

- Нижняя Хобза

- Дагомыс

- Головинка

- Аше

- Макопсе

- Солоники

- Якорная Щель

- Совет-Квадже

- аул Малый Кичмай.

Стоит отметить, что рабочие снимут старый слой дороги, далее устранят все просадки и выполнят покрытие верхнего слоя из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также дорожники выполнят разметку и установят соответствующие знаки.