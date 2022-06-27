35 сельских дорог отремонтируют в Сочи по нацпроекту

Работы завершат в 2022 году. Фото: администрация Сочи
В Сочи отремонтируют 35 дорожных участков в 2022 году. Работы будут выполняться по нацпроекту. Всего за год в порядок приведут 55 дорог.
-. Основной целью программы является сокращение аварийно-опасных участков на дорожной сети и доведение доли муниципальных автомобильных дорог нормативным требованиям до 85 процентов, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр. - На сегодняшний день на 27 объектах ремонт уже завершен, основные работы ведутся в Лазаревском районе.
Список сел, где заменят дорожное покрытие:
- Эсто-Садок
- Веселое
- Верхневеселое
- Высокое
- Бестужевское
- Молдовка
- Разбитый Котел
- Волконка
- Сергей-Поле
- Васильевка
- Волковка
- Харциз Первый
- Красная Поляна
- Лоо
- Нижняя Хобза
- Дагомыс
- Головинка
- Аше
- Макопсе
- Солоники
- Якорная Щель
- Совет-Квадже
- аул Малый Кичмай.
Стоит отметить, что рабочие снимут старый слой дороги, далее устранят все просадки и выполнят покрытие верхнего слоя из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также дорожники выполнят разметку и установят соответствующие знаки.