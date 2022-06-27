В отдаленных аулах Адыгеи медики проводят диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем

За время осмотра было проконсультировано около 30 жителей аула Фото: Евгения ГУСЕВА

Медики совместно с волонтерами посетили аул Хачемзий Кошехабльского района Адыгеи. Специалисты провели диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В рамках Всероссийской акции «Добро в село» медработники проводят выездной прием для жителей отдаленных аулов республики.

- В ходе акции жители могут оперативно пройти диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем, узнать о наличии факторов риска развития заболеваний, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, - сообщили в пресс-службе Минздрава по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за время осмотра было проконсультировано около 30 жителей аула. Каждый получил врачебные рекомендации. А четверым посетителям выдали направления к эндокринологу.

Следующий выезд мобильной бригады запланирован на 30 июня. Пройти диагностику смогут жители станицы Дондуковской.