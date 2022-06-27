В Сочи открылся новый русский «Макдоналдс»

На курорте местные жители и туристы смогут посетить четыре новых ресторана. Фото: Олег УМАРОВ

Жители Краснодарского края больше трех месяцев не могли попробовать фастфуд «Макдоналдса». Ресторан закрылся еще 14 марта. Но сегодня, 27 июня, в Сочи открылся аналог «Макдоналдса» - «Вкусно - и точка!». На курорте местные жители и туристы смогут посетить четыре новых ресторана.

- Бургеры по вкусу ничем не отличаются. В принципе, как и все остальные позиции, - рассказывает посетитель «Вкусно - и точка!».

Новые рестораны открылись по адресам:

- Курортный проспект, 17/1

- улица Бестужева, 1/1, ТЦ «Мандарин»

- Красная Поляна, площадь Мзымта, 1

- улица Московская, 3.