В Сочи открылся новый русский «Макдоналдс»

На курорте местные жители и туристы смогут посетить четыре новых ресторана.
Фото: Олег УМАРОВ
Жители Краснодарского края больше трех месяцев не могли попробовать фастфуд «Макдоналдса». Ресторан закрылся еще 14 марта. Но сегодня, 27 июня, в Сочи открылся аналог «Макдоналдса» - «Вкусно - и точка!». На курорте местные жители и туристы смогут посетить четыре новых ресторана.
- Бургеры по вкусу ничем не отличаются. В принципе, как и все остальные позиции, - рассказывает посетитель «Вкусно - и точка!».
Новые рестораны открылись по адресам:
- Курортный проспект, 17/1
- улица Бестужева, 1/1, ТЦ «Мандарин»
- Красная Поляна, площадь Мзымта, 1
- улица Московская, 3.