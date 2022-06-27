Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи с Днем молодежи

По всей России 27 июня празднуют День молодежи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По всей России 27 июня празднуют День молодежи. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратился к жителям с поздравлением.

- Этот замечательный летний праздник символизирует собой молодость - самый прекрасный и яркий период в жизни каждого человека, - сообщил в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов. - От всего сердца желаю молодому поколению крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, реализации всех жизненных планов и поставленных целей.

В республике осуществляют меры поддержки по всем направлениям. Реализуют ряд мер в образовании и науке, экономике, культуре и спорте. В Адыгее создают все необходимые условия для развития достойного молодого поколения.

- От всего сердца желаю молодому поколению крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, реализации всех жизненных планов и поставленных целей, - добавил глава Адыгеи.