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Общество27 июня 2022 8:15

Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи с Днем молодежи

Глава Адыгеи пожелал молодому поколению благополучия и успехов
Валерия ГОДОВНИКОВА
По всей России 27 июня празднуют День молодежи

По всей России 27 июня празднуют День молодежи

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По всей России 27 июня празднуют День молодежи. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратился к жителям с поздравлением.

- Этот замечательный летний праздник символизирует собой молодость - самый прекрасный и яркий период в жизни каждого человека, - сообщил в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов. - От всего сердца желаю молодому поколению крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, реализации всех жизненных планов и поставленных целей.

В республике осуществляют меры поддержки по всем направлениям. Реализуют ряд мер в образовании и науке, экономике, культуре и спорте. В Адыгее создают все необходимые условия для развития достойного молодого поколения.

- От всего сердца желаю молодому поколению крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, реализации всех жизненных планов и поставленных целей, - добавил глава Адыгеи.