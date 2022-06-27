Жителю Новороссийска дали 1,5 года условно за призывы в соцсетях к экстремизму

На заседании подсудимый раскаялся и сказал, что все осознал Фото из архива КП

Жителю Новороссийска вынесли приговор за призывы в соцсетях к экстремизму. Ему назначили 1,5 года условно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, 20-летний парень с июля 2020-го по май 2021 года размещал записи и комментировал другие публикации с призывами к враждебным действиям к группам лиц, которые выделены по политическому, идеологическому, национальному, религиозному и расовому признакам.

На заседании подсудимый раскаялся и сказал, что все осознал.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Также подсудимому 2 года запрещено заниматься администрированием сайтов, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.