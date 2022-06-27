Мэр Краснодара назвал причину потопа в районе улиц Гомельской и Московской

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В Краснодаре всю ночь шел ливень. Дороги и улицы города ушли под воду уже накануне. Многие участки до сих пор остаются подтопленными.

- За сутки выпало более 73 мм осадков — это больше среднемесячной нормы. Всего в Краснодаре сейчас откачивают воду по 124 адресам. Поставил задачу — до конца дня сделать все улицы проезжими, - написал мэр Краснодара Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Глава города также назвал причину потопа в районе улиц Гомельской и Московской.

- Трамваи ходят в штатном режиме, но для движения ограничили участок в районе улицы Гомельской, там работает откачивающая техника. Ливневка на этом участке работает, но не справляется, потому что в нее уходит вода из Музыкального микрорайона, - отметил Алексеенко.

Мэр сообщил, что для нормальной работы ливневок в Музыкальном будут строить еще дополнительные новые ливневые сети.