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Общество27 июня 2022 8:25

Мэр Краснодара назвал причину потопа в районе улиц Гомельской и Московской

Ливнем затопило десятки дорог
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/alekseenko_krd

Фото: t.me/alekseenko_krd

В Краснодаре всю ночь шел ливень. Дороги и улицы города ушли под воду уже накануне. Многие участки до сих пор остаются подтопленными.

- За сутки выпало более 73 мм осадков — это больше среднемесячной нормы. Всего в Краснодаре сейчас откачивают воду по 124 адресам. Поставил задачу — до конца дня сделать все улицы проезжими, - написал мэр Краснодара Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Глава города также назвал причину потопа в районе улиц Гомельской и Московской.

- Трамваи ходят в штатном режиме, но для движения ограничили участок в районе улицы Гомельской, там работает откачивающая техника. Ливневка на этом участке работает, но не справляется, потому что в нее уходит вода из Музыкального микрорайона, - отметил Алексеенко.

Мэр сообщил, что для нормальной работы ливневок в Музыкальном будут строить еще дополнительные новые ливневые сети.