На Кубани взрывотехники уничтожили 155 снарядов времен войны

152 боеприпаса нашли рабочие при строительстве дома в поселке Новознаменском Краснодара Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 155 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, более сотни боеприпасов нашли рабочие при строительстве дома в поселке Новознаменском Краснодара. Прибывшие взрывотехники определили 152 76-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии.

Кроме того, три боеприпаса удалось найти в лесу Мостовского района. Жители нашли минометные мины калибра 120 мм вблизи поселка Бугунжа.

- Сотрудники Росгвардии уничтожили все боеприпасы с соблюдением мер безопасности, - добавили в ведомстве.