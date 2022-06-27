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Общество27 июня 2022 8:27

В Сочи четвертый день ищут унесенных в море туристов

Спасатели исследуют акваторию Черного моря
Ангелина НАЗАРЧУК
Службы уже осмотрели более 444 квадратных километров Черного моря. Фото: ЮРПСО МЧС

Службы уже осмотрели более 444 квадратных километров Черного моря. Фото: ЮРПСО МЧС

В Сочи четвертый день ищут троих детей и мужчину из Ставропольского края, которых унесло потоками горной реки в море.

- По состоянию на 9 утра 27 июня поисково-спасательные работы продолжаются. Вертолетом Ка-32 за прошедшие сутки осуществлено два вылета, обследовано 158 квадратных километров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К поисковым работам были привлечены катера и водолазы. Аквалангисты спускались три раза. Каждый водолаз проводил два часа на дне море. На данный момент в поисках туристов задействованы 102 человека, более 20 единиц техники, вертолет Ка-32 и пять плавательных средств.