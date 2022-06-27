Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем молодежи

День молодежи в России отмечают 27 июня Фото из архива КП

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем молодежи. Глава региона обратился к кубанцам в своем Telegram-канале.

Сейчас в регионе проживает более 1,5 миллиона молодых людей, среди которых больше 100 тысяч – представители Волонтеров Победы, РДШ, Юнармии и Кубанского союза молодежи. А свыше 112 тысяч ребят – члены Союза казачьей молодежи.

- В крае живут очень творческие, талантливые ребята, они стремятся изменить мир вокруг себя к лучшему, наполнить его полезными делами и открытиями. Более 126 тысяч человек приходят на помощь во время стихийных бедствий, заботятся об инвалидах и пожилых, собирают и передают гуманитарную помощь беженцам. Мы стараемся делать все, чтобы у каждого, кто живет на Кубани, была возможность реализовать свои таланты и способности, - сказал глава региона.

Как отметил губернатор, в регионе делают все для поддержки молодежных инициатив. Например, студентам доступны стипендии за учебную, научную и общественную деятельность. А разработки молодых ученых поддерживает Кубанский научный фонд грантами на реализацию проектов. Идеи в отраслях здравоохранения, агропромышленного комплекса, строительства, IT-сектора оценивают премией «IQ года»

А для молодых предпринимателей запущена первая госшкола стартапов «Бизнес молодых». С учениками работают эксперты, помогая защитить бизнес-планы и привлечь на реализацию до 3 миллионов рублей под 0,1% годовых.

- Желаю кубанской молодежи вдохновения, и неиссякаемой энергии. Дерзайте, верьте в себя и побеждайте! С праздником! – поздравил Вениамин Кондратьев молодых людей края.