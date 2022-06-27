Мэр Сочи открыл первый в городе Дом молодежи

В Доме Молодежи оборудовали залы для творческих занятий, мероприятий и репетиций. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи открыли первый в городе Дом молодежи. В здании отремонтировали два этажа. Дом имеет площадь более 1000 квадратных метров. Стоит отметить, что здание расположено в центре города.

- Открыли первый в городе Дом молодежи, который призван помочь нашим молодым сочинцам раскрыть свой потенциал и ярко проявить себя, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Уверен, очень скоро это пространство заполнят энергия, сила мысли и новые возможности.

В Доме молодежи оборудовали залы для творческих занятий, мероприятий и репетиций. Также появились комнаты для конференций и переговоров. В Доме есть даже кинотеатр.