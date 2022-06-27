На Кубани за сутки выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки с выздоровлением в крае выписали девять человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 26 человек, в том числе пять детей. Самому младшему пациенту шесть месяцев, сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено восемь положительных результатов, в Кореновском районе - 4, в Туапсинском и Усть-Лабинском - по 3, в Армавире – 2.

- По одному пациенту с коронавирусом прибавилось в Анапе, Новороссийске, Апшеронском, Калининском, Новокубанском, Тихорецком районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются три человека. Тем временем с выздоровлением за сутки в крае выписали девять пациентов.