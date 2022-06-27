Сухогруз из Турции сняли с мели под Туапсе

Сухогруз Lider Bulut Фото: Заурбий Хагуров/zaurbiikhagurov

Сухогруз Lider Bulut сняли с мели под Туапсе. Пришедшее из Турции судно стоит на двух якорях, крен составляет 3 градуса, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

- Сухогруз сняли с мели «Спасателем Демидовым». Перед этим откачали воду из ряда внутренних помещений, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что водолазы осмотрели борт и обнаружили места поступления воды во внутренние помещения. Поступление устранили, а спасатели откачали воду из одного из балластных танков. Осушена третья палуба - сухогруз находится на дистанции от берега в 0,25 мили.

Напомним, сухогруз под флагом Камеруна Lider Bulut сел на мель у берегов Туапсе 18 июня. Судно, перевозящее фрукты и овощи, шло из Турции – на борту находились 28 членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.