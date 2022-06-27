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Общество27 июня 2022 9:56

Спортсмены из Сочи заняли второе место в соревнованиях по конному спорту

Результаты оценивались в общекомандном зачете
Ангелина НАЗАРЧУК
Всадники соревновались на трех высотах: 120, 125 и 130 сантиметров. Фото: администрация Сочи

Всадники соревновались на трех высотах: 120, 125 и 130 сантиметров. Фото: администрация Сочи

Сочинские спортсмены заняли второе место в соревнованиях по конному спорту в общекомандном зачете. Накануне в 11-й раз прошла летняя юношеская Спартакиада. В состязаниях участвовали 150 наездников. Жокеи приехали из 30 регионов России. Всадники соревновались на трех высотах: 120, 125 и 130 сантиметров.

- Конный спорт продолжает успешно развиваться на территории курорта благодаря спортивной школе №15. В ней собрано большое количество спортивных лошадей высокого класса, трудится коллектив квалифицированных наставников, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что команда Сочи прошла испытания по трем олимпийским дисциплинам. А именно: выездка, троеборье и конкур.