Краснодарский край стал четвертым по количеству потенциальных банкротств Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по количеству потенциальных банкротств. Такие данные озвучили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно рейтингу, на Кубани проживает более 20,2 тысячи физлиц – потенциальных банкротов. Большее число зафиксировано в Санкт-Петербурге – 22,7 тысячи, в Московской области – 42,5 тысячи. Первую строчку занимает Москва – здесь насчитывается 55,2 тысячи потенциальных банкротств. На пятом месте рейтинга разместилась Свердловская область – 14,8 тысячи физлиц.

Уточняется, что в этих регионах развито розничное кредитование.

Всего в стране по итогам апреля 2022 года число потенциальных банкротств составляет 447 тысяч по стандартной процедуре и 2,3 миллиона – по упрощенной.