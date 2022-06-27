На Кубани инспектора ДПС уволили и оштрафовали на три зарплаты за служебный подлог

Суд назначил штраф в размере трех зарплат Фото из архива КП

На Кубани инспектора ДПС уволили и оштрафовали за служебный подлог. Бывший сотрудник выплатит сумму трех зарплат, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В феврале прошлого года экс-инспектор ДПС остановил автомобиль в Красноармейском районе. При проверке у водителя не оказалось полиса ОСАГО, за что грозит административное наказание. Но сотрудник внес в протокол информацию о другом нарушении – владелец машины якобы не пристегнулся ремнем безопасности.

- Подлинность постановления и действительность сведений подсудимый удостоверил личной подписью должностного лица полиции, совершив тем самым служебный подлог, - добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На заседании бывший сотрудник полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере трех зарплат.

- Ему также на два года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов региона.