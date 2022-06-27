Депутат ЗСК Виктор Тепляков проинспектировал ход реставрации дома культуры на улице Гагарина

Фото предоставлено пресс-службой Сочинского местного отделения ВПП «Единая Россия»

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков провёл осмотр здания бывшего дома культуры «Строитель» на улице Гагарина. После многолетнего пребывания в частных рука, объект был возвращён в муниципальную собственность и сегодня нуждается в капитальном ремонте и модернизации.

Ранее это помещение Виктору Теплякову показали общественники во время обхода микрорайона Гагаринский. Тогда было принято решение полностью собрать информацию по объекту и проработать возможные алгоритмы для скорейшего запуска работы дома культуры. Именно поэтому на этот раз для адресного обследования были приглашены профильные специалисты администрации Центрального района, а также сотрудники отраслевых подразделений мэрии Сочи.

Фото предоставлено пресс-службой Сочинского местного отделения ВПП «Единая Россия»

- Предыдущий пользователь оставил просто удручающее состояние объекта. Повреждены системы отопления и водоснабжения, затоплен подвал. И для того, чтобы использовать это здание для социальных целей - досуга, организации различных детско-юношеских кружков и секций, нужно для начала провести довольно серьёзные ремонтные работы. Мы уже обратились в Водоканал и Водосток, которые помогут с реконструкцией сетей. Но и самое главное, чтобы департамент имущественных отношений в оперативном порядке передал собственность на землю, потому что любая работа может начинаться только после этого. В помещениях и на территории уже частично решаются некоторые задачи, например, мы организовали спецтранспорт, который вывез весь собранный мусор. Отдельная благодарность главе города Алексею Копайгородскому, который вернул это здание обратно в муниципальную собственность и всячески оказывает поддержку по запуску этого дома культуры на благо населения, - рассказал Виктор Тепляков.

Важно отметить, что вопрос находится на контроле у депутата ЗСК и его помощников, по каждому из этапов проводится мониторинг.