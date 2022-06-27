Состоялась 75-я внеочередная конференция Краснодарского РО ЛДПР

В конференции приняли участие 38 делегатов. Фото: ldpr.ru

В Краснодаре конференц-зал «Crowne Plaza» принял делегатов для выдвижения тайным голосованием списка кандидатов в депутаты ЗСК седьмого созыва. Огласились списки кандидатов территориальных и одномандатных групп, утвержденные Решением Высшего совета ЛДПР от 21 июня 2022 года.

В президиум конференции вошли депутаты от ЛДПР – Батырбий Панеш, Иван Тутушкин, Александра Бакина. В тоже время, в конференции приняли участие 38 делегатов, представители Министерства юстици края, Избиркома и администрации края.

Конференция Краснодарского РО ЛДПР состоялась 25 июня. Фото: ldpr.ru

В ходе мероприятия после рассмотрения всех вопросов повестки дня в торжественной обстановке координатор Краснодарского РО ЛДПР Иван Тутушкин поздравил и вручил удостоверения помощника депутата Госдумы ФС РФ Юрия Напсо - Камиле Заковой, депутату Совета муниципального образования Тимашевского района Карине Зацепиной, координатору Красноармейского МО Кумпану Денису Александровичу, координатору Белореченского МО Арутюну Пароняну.

Также медали «Знак почета» ЛДПР удостоился координатор Динского МО Сюсюкин Анатолий Анатольевич за заслуги в партийной работе.

Координатор Краснодарского РО ЛДПР Иван Тутушкин. Фото: ldpr.ru

- Сегодняшней конференцией мы выдвинули кандидатов и утвердили их, они несомненно примут участие в избирательной компании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. Впереди ещё огромный пласт работы, но мы несомненно справимся! - сказал координатор Краснодарского РО ЛДПР Иван Тутушкин.

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