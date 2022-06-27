На Кубани Билайн ускорил мобильный интернет на 70%

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Билайн увеличил пропускную способность сети и скорость мобильного интернета 4G в Краснодарском крае. Скорость мобильного интернета увеличилась на 70% с мая 2021 года.

Такой результат достигнут благодаря проведению рефарминга – расширению диапазонов сети для канала 4G за счет перераспределения частот. Это значит, что для передачи пакетных данных (интернета) оператор выделил больше «полос», соединение осталось стабильным, скорость увеличилась. Абонентам это дает возможность пользоваться в комфортном режиме онлайн сервисами, приложениями, звонить по видео связи без «зависаний».

- В Краснодарском крае нагрузка на сеть растет быстрее за счет постоянного увеличения потока туристов и внутренней миграции. За год абоненты Билайн стали качать на 23% больше контента. Для того чтобы клиенты пользовались привычными сервисами в комфортном режиме, мы постоянно работаем над сетью и создаем дополнительный запас мощности. Также для удобства абонентов мы запускаем новые технологии и сервисы. В прошлом году в регионе была внедрена система SON**, перераспределяющая в автоматическом режиме нагрузку на оборудование при передвижении абонентов. В этом году мы запустили услугу VoLTE, благодаря которой абоненты могут одновременно говорить по телефону и использовать мобильный 4G интернет. Мы провели несколько этапов рефарминга, и каждый из них увеличивает скорость мобильного интернета, - прокомментировал директор Краснодарского отделения Билайн Максим Романько.

В 2021 году Билайн вложил в развитие своей инфраструктуры в Краснодарском крае более 2 млрд рублей. Сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%. За год Билайн построил новые базовые станции в 40 населенных пунктах края.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

** SON - Self-organizing network (самоорганизующаяся сеть)