Выпускники университета Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Российского Международного Олимпийского университета. Им присвоены квалификации «Мастер спортивного администрирования» и «Мастер спортивного управления», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

- Об обучении в этом университете я мечтала с 2016 года и не могла подобрать подходящий момент, чтобы поступить сюда. Сегодняшний день стал одним из самых значимых в жизни, потому что именно этот день, когда нам выдадут мантии и академические шапочки, приходил ко мне во сне и представлялся много раз. Мне удалось прекрасно защитить свою квалификационную работу, получить высочайший балл, чем я безумно удовлетворена и горда, - рассказала Мигунова Елена, мастер спортивного управления. Поступить в университет достаточно сложно, проводится масштабный конкурс и многие спортсмены его не проходят. Но тем, кому все же удалось, после прохождения обучения открывается возможность работать на самых высоких должностях.

- Мы своего рода предоставляем ребятам такой социальный лифт. После того как они уходят в мирную жизнь, как мы говорим после большого спорта, они зачастую оказываются не у дел, потому что у них кроме спорта за спиной ничего нет, а придя к нам и уйдя от нас, они получают новый инструмент в жизни. Они получают такой старт, который позволяет им остаться в спортивной индустрии и стать управленцами, - говорит профессор Лев Белоусов, ректор РМОУ. - Это придает им дополнительную стоимость для работодателя, потому что они сочетают одновременно качества человека, который пережил спорт и качества управленца. Поэтому наши ребята всегда с работой. У нас есть блестящие примеры выпускников, которые сделали фантастическую карьеру. Один из наших выпускников стал министром спорта в Казахстане, другой наш выпускник сейчас является одним из ведущих руководителей «Ночной хоккейной лиги».

Всего Олимпийский университет Сочи выпустил 68 новых специалистов.