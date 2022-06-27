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Общество27 июня 2022 11:32

116 найденных «черными копателями» артефактов передала ФСБ в музей на Кубани

После реставрации их представят на выставке
Светлана ОВДЕЙ
116 артефактов изъяли при нелегальных раскопках Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

116 артефактов изъяли при нелегальных раскопках Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани передали 116 артефактов в музей-заповедник «Фанагория». Предметы изъяли сотрудники УФСБ и управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края при нелегальных раскопках.

Учреждение получило коллекцию из бронзовых шлемов, холодного оружия, поясных наборов, стеклянных и керамических сосудов, металлических украшений. Предварительно, они происходят из могильников на территории Северного Кавказа и Крыма. Часть из артефактов – редкие и уникальные находки.

Как уточнили специалисты, предметы для продажи расчистили, что повредило их. Теперь артефакты будут реставрировать, а затем выставят для показа.

Уточняется, что их представят на выставке в филиале музея-заповедника «Фанагория» в парке науки и искусств в «Сириусе». Кроме того, планируется выпуск каталога с изображениями артефактов.