Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 11:52

На Кубани троим жителям дали реальный срок за похищение знакомого

Им также назначили год ограничения свободы
Светлана ОВДЕЙ
Они положили потерпевшего в багажник машины и увезли Фото из архива КП

Они положили потерпевшего в багажник машины и увезли Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор троим жителям за похищение человека. Им назначили от 5,2 до 6,5 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В мае прошлого года в селе Ейское Укрепление местный житель увидел знакомого. Из-за личной неприязни они начали ссориться, что переросло в драку. Тогда мужчина избил потерпевшего, а затем с двумя знакомыми положил в багажник машины и увез.

- Суд назначил от 5 лет 2 месяцев до 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год каждому, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.