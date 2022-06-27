На Кубани троим жителям дали реальный срок за похищение знакомого

Они положили потерпевшего в багажник машины и увезли Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор троим жителям за похищение человека. Им назначили от 5,2 до 6,5 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В мае прошлого года в селе Ейское Укрепление местный житель увидел знакомого. Из-за личной неприязни они начали ссориться, что переросло в драку. Тогда мужчина избил потерпевшего, а затем с двумя знакомыми положил в багажник машины и увез.

- Суд назначил от 5 лет 2 месяцев до 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год каждому, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.