Еще 24 высоковольтные подстанции готовы принять пиковую летнюю нагрузку

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты «Россети Кубань» привели в порядок и провели техническое обслуживание трансформаторов, выключателей, разъединителей, распределительных устройств и других элементов оснащения двадцати четырех электроподстанций. Работы по повышению надежности оборудования проходили в Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском, а также Апшеронском и Белореченском районах.

Ключевые энергоузлы, подлежавшие ремонту, сейчас обеспечивают электропитанием примерно 550 тысяч жителей и их домовладения, местные предприятия агропромышленного комплекса и социальные учреждения. Помимо повышения надежности оборудования, на тех же 24 объектах силами энергетиков Адыгейского филиала «Россети Кубань» были проведены противопожарные мероприятия и благоустроены прилегающие территории.

– Важно, что ремонт ключевых питающих центров мы выполнили до наступления пиковых нагрузок на энергосистему. Это позволит обеспечить их надежное функционирование в период самых жарких летних дней, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Среди наиболее значимых объектов, на которых проводились работы - подстанции 110 кВ «Черемушки», «Северная» в Майкопе, «Хаджох» в Майкопском районе, «Ходзь» в Кошехабльском районе, «Шовгеновская» в Шовгеновском районе, «Ерик» и «Апшеронская» в Апшеронском районе, «Промзона» в Белореченском районе.