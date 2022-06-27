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Общество27 июня 2022 12:16

На Кубани 25% котельных и 30% теплосетей готовы к отопительному сезону

Подготовка началась в феврале
Светлана ОВДЕЙ
Завершить подготовку планируют к 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершить подготовку планируют к 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани к отопительному сезону подготовили 25% котельных и 30% теплосетей. Работы стартовали в феврале, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, в регионе из 2,8 тысячи котельных готовы 700. А из 3320 километров теплосетей привели в порядок более тысячи.

Лучшие результаты работы сейчас отмечены в Армавире, Ейском, Каневском, Динском и Щербиновском районах. Здесь к отопительному сезону готовы на более чем 50%.

А 150 километров теплотрасс в районах обновили на 5%. В муниципалитетах заменили 18 километров изношенных сетей.

Уточняется, что работы идут по графику. Полностью подготовиться к отопительному сезону в регионе планируют к 1 октября.