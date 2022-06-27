Открытый фестиваль «Танцы KRD» в Краснодаре перенесли на 1 июля из-за непогоды

Ранее провести фестиваль планировали 27 июня Фото: krd.ru

Открытый фестиваль «Танцы KRD» в Краснодаре перенесли на 1 июля. Мероприятие в честь Дня молодежи состоится позже из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что фестиваль пройдет в то же время – с 16:00 до 19:00 – в Городском саду. Программа также остается прежней – для участников проведут массовую разминку, мастер-классы по разным танцевальным направлениям и общий флеш-моб на «оценку» усвоенных навыков.

Ранее провести фестиваль «Танцы KRD» в честь Дня молодежи планировали 27 июня.