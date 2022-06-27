Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 13:27

На Кубани с начала 2022 года восстановили права обманутых дольщиков 53 домов

В крае насчитывается 150 проблемных домов
Светлана ОВДЕЙ
До конца года запланировано достроить 71 проблемный объект Фото из архива КП

До конца года запланировано достроить 71 проблемный объект Фото из архива КП

На Кубани с начала 2022 года восстановили права обманутых дольщиков 53 домов. Проблемными в регионе остаются 150 объектов. Об этом сообщили на совещании по вопросам завершения долгостроев.

- В «дорожной карте» остаются 150 проблемных объектов. На решение проблемы дольщиков на 2022 и 2023 годы из бюджета края предусмотрели 2,5 миллиарда рублей. В мае создали механизм выплаты компенсаций дольщикам, которые не могут претендовать на помощь федерального Фонда, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что до конца года в регионе из 150 неготовых домов планируют достроить 71.

- С главами муниципалитетов контролируем и потенциально проблемные. С января 2021 года выявлено 177 объектов - 136 уже ввели в эксплуатацию, на двух завершены строительно-монтажные работы, получено заключение о соответствии, 21 – в высокой степени готовности, - отметил на совещании руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко.