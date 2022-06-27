До конца года запланировано достроить 71 проблемный объект Фото из архива КП

На Кубани с начала 2022 года восстановили права обманутых дольщиков 53 домов. Проблемными в регионе остаются 150 объектов. Об этом сообщили на совещании по вопросам завершения долгостроев.

- В «дорожной карте» остаются 150 проблемных объектов. На решение проблемы дольщиков на 2022 и 2023 годы из бюджета края предусмотрели 2,5 миллиарда рублей. В мае создали механизм выплаты компенсаций дольщикам, которые не могут претендовать на помощь федерального Фонда, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что до конца года в регионе из 150 неготовых домов планируют достроить 71.

- С главами муниципалитетов контролируем и потенциально проблемные. С января 2021 года выявлено 177 объектов - 136 уже ввели в эксплуатацию, на двух завершены строительно-монтажные работы, получено заключение о соответствии, 21 – в высокой степени готовности, - отметил на совещании руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко.