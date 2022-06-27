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27 июня 2022 13:28

В Краснодаре обломок дерева после ливня чуть не упал на женщину

Дама едва успела отскочить в сторону
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
ЧП случилось прямо во дворе жилой многоэтажки.

ЧП случилось прямо во дворе жилой многоэтажки.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Краснодар отходит от удара стихии, который получил минувшей ночью. Сильный ливень и ветер испытывали город на прочность. Стоит сказать, что любая непогода в кубанской столице опасна для жизни — улицы тонут, а деревья ломаются, как спички.

Так, на улице Рылеева, 360, во время ненастья на женщину чуть не упал обломок дерева. Дама едва успела отскочить в сторону.

- Я выходила из подъезда и завернула в сторону продуктового. Делаю шаг, а прямо перед моим носом падает сук размером с "кирпич". Отскакиваю тут же... Бог уберег, я цела, но страшно, конечно, было, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» местная жительница Ольга Никифоровна.

К счастью, ни электрические провода, ни балконы также не пострадали.