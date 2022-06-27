Жители Кубани могут получить сертификат электронной подписи в Кадастровой палате региона

Все чаще для сделок и оформления документов граждане используют электронную подпись Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кадастровая палата Краснодарского края предоставляет сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи. Получить его можно в Удостоверяющем центре ведомства.

Усиленная квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная, и действует по всей стране. С 2017 года в Удостоверяющий центр кадастровой палаты поступило почти 800 заявок на получение сертификатов.

- Популярность электронных подписей растет вместе с популярностью электронных услуг. Люди больше предпочитают оформлять документы и проводить сделки в online-формате – это экономит время, а также позволяет совершать действия удаленно. За пять месяцев 2022 года специалистами Удостоверяющего центра Кадастровой палаты региона выдано 72 сертификата УКЭП, - отметила замдиректора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Виктория Божко.

Электронная подпись позволяет заверять документы на недвижимость, совершать сделки и подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав. Она также используется в иных сферах – при помощи УКЭП, например, ставят автомобиль на учет в ГИБДД, оформляют загранпаспорт, подают налоговую декларацию, заявление для поступления в ВУЗ, получают ИНН.

Получить сертификат УКЭП и проверить электронную подпись на подлинность можно на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты - uc.kadastr.ru. Более подробную информацию о сертификатах предоставляют по телефону 8-861-992-13-02 (доб. 2222) либо по адресу электронной почты - uc_request_23@23.kadastr.ru