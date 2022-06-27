Бывшего заместителя главы Апшеронского района обвиняют в даче взятки в 200 тысяч рублей

Расследование дела продолжается Фото из архива КП

На Кубани бывшего заместителя главы Апшеронского района обвиняют в даче крупной взятки. Экс-чиновник предлагал 200 тысяч рублей сотруднику регионального УФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Бывший заместитель знал, что в отношении него сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Их результаты в дальнейшем могут быть направлены в следственные органы для привлечения его к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чиновник, желая уйти от возможного наказания, предложил сотруднику ФСБ за помощь 200 тысяч рублей. Тот согласился, при этом сообщив в СУ СК РФ региона. В мае экс-заместителя главы района задержали во время передачи взятки.

Он полностью признал вину – сейчас имущество фигуранта арестовано. Расследование уголовного дела продолжается