В Сочи торгово-производственный холдинг присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Стать участником нацпроекта может любая компания, с годовым доходом не менее 400 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи крупное торговое предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». Это уже шестая компания на курорте, решившая внедрить на производстве бережливые технологии. Руководством предприятия было принято решение оптимизировать работу склада готовой продукции. Сотрудники уже прошли обучение по бережливому производству.

- На Кубани уже 200 компаний стали участниками национального проекта «Производительность труда». Лидируют по внедрению бережливых принципов обрабатывающие производства дальше идут сельскохозяйственные и транспортные компании, предприятия торговли на третьем месте по внедрению этих технологий на производстве, - рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Присоединиться к нацпроекту может предприятие с годовой выручкой не менее 400 млн рублей, при этом доля иностранного участия в уставном капитале юрлица не должна превышать 50%.