ЖК «Авиатор» ввели в эксплуатацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 225 дольщиков проблемного ЖК «Авиатор» получат ключи. Дом долгое время стоял недостроенным на улице Валерия Гассия. Объект находился на личном контроле главы Кубани.

- В ближайшие дни собственники начнут получать ключи от своего жилья. Из-за недобросовестного подрядчика люди ждали этого события аж с 2015 года, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что городской департамент архитектуры и градостроительства выдал акт ввода третьего литера ЖК «Авиатор».

Изначально застройщиком проблемного ЖК являлось ООО «Стройподряд», но фирма не смогла выполнить обязательства. В итоге достроил жилой комплекс ООО «МВ Стил-Юг».