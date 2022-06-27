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Общество27 июня 2022 16:30

В Краснодаре 225 дольщиков проблемного ЖК «Авиатор» получат ключи

Вопрос с долгостроем помогал решать губернатор Кубани
Мария ЧАЛАЯ
ЖК «Авиатор» ввели в эксплуатацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

ЖК «Авиатор» ввели в эксплуатацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 225 дольщиков проблемного ЖК «Авиатор» получат ключи. Дом долгое время стоял недостроенным на улице Валерия Гассия. Объект находился на личном контроле главы Кубани.

- В ближайшие дни собственники начнут получать ключи от своего жилья. Из-за недобросовестного подрядчика люди ждали этого события аж с 2015 года, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что городской департамент архитектуры и градостроительства выдал акт ввода третьего литера ЖК «Авиатор».

Изначально застройщиком проблемного ЖК являлось ООО «Стройподряд», но фирма не смогла выполнить обязательства. В итоге достроил жилой комплекс ООО «МВ Стил-Юг».