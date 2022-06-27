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Экономика27 июня 2022 17:00

На Кубани при строительстве автодорог будут использовать местные материалы

Специально для промышленников и дорожников создан первый в стране порт, где можно выбрать подрядчика и заключить контракт
Евгения ХАЛИКОВА
Предприятия Кубани могут полностью закрыть потребности строителей автодорог. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предприятия Кубани могут полностью закрыть потребности строителей автодорог. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские промышленники смогут полностью закрыть потребности автодорожников при строительстве региональных дорог. Как рассказали в администрации Краснодарского края, в регионе работают свыше 3 тысяч производственных компаний специализируются на выпуске стройматериалов.

– Губернатором региона перед нами поставлена задача - использовать местную продукцию и привлекать местных подрядчиков. Наши производственники способны обеспечить потребности дорожников в материалах, – рассказал первый замруководителя краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой.

Краснодарский край первым в стране создал региональный промышленный портал, который поможет взаимодействовать производителям стройматериалов и организациям дорожной отрасли. Уже сейчас на портале представлены более 400 промышленных предприятий.