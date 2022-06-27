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Спорт27 июня 2022 17:30

Кубанские дзюдоисты принесли победу национальной сборной на международном турнире в Монголии

В турнире, который прошел Улан-Баторе, приняли участие спортсмены из 30 стран
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанский дзюдоист Михаил Игольников победил на международном турнире в Монголии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанский дзюдоист Михаил Игольников победил на международном турнире в Монголии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Улан-Баторе завершились международные соревнования по дзюдо. В российскую сборную вошли пять кубанских спортсменов: Дарья Владимирова, Ксения Галицкая, Михаил Игольников, Аюб Блиев и Валерий Ендовицкий. На счету кубанцев пять золотых, две серебряных и бронзовых наград.

– Эти соревнования показали, что спорт вне политики. Дзюдо на Кубани занимаются свыше 12 тысяч человек. В постоянный состав сборной России входят 11 кубанских дзюдоистов, – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Стоит добавить, что международная федерация дзюдо (IJF) в спортивном сезоне стала одной из немногих, кто не стал поддерживать рекомендации МОК и допустил российских спортсменов принимать участие в турнире под флагом своей страны.