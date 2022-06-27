В районе Ореховой рощи скоро откроется набережная. Фото: Юрий Озаровский.

Фотограф показал новую набережную Анапы перед открытием. Она протянулась от «Утесова» до улицы 40-летия Победы в Анапе.

- Не верю, что это в Анапе! Все очень красиво смотрится. Здесь все просто восхищает. Особенно эти белые балясины и широкая прогулочная зона, - рассказал блогер Юрий Озаровский.

Ремонтные работы начались еще в октябре 2021 года. Планировалось, что реконструкцию завершат к 1 мая 2022 года, но подрядчики не успели сдать объект в срок. Зато набережную отремонтировали в первой половине летнего сезона 2022 года. Поэтому жители и гости курорта смогут насладиться ее красотой в кубанскую жару.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Анапе готовятся встречать туристов. Для этого на курорте строят прогулочные зоны и обновляют пляжи.