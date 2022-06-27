На Кубани ребенку-инвалиду отказывались компенсировать расходы на льготные лекарства

Родители ребенка-инвалида смогли добиться выплаты компенсации только с помощью суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, были вынуждены самостоятельно приобрести жизненно необходимый рецептурный препарат, так как в аптеках Мостовского района его не было. Семья истратила 52 тысячи рублей, и по закону эти расходы им должны были компенсировать за счет средств Фонда соцстрахования.

- Родители ребенка попали в ловушку: положенные лекарства они не получали ввиду отсрочки рецептов, при этом компенсация за самостоятельно приобретенные лекарственные средства им не выплачивали. При этом установлено, что лекарственный препарат ребенку-диабетику был назначен по жизненным показаниям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Мостовского района провела проверку и предъявила в суд исковое заявление с требованием взыскать с органов власти денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные лекарственные препараты. Суд удовлетворил иск, 52 тысячи рублей уже поступили на счет семьи ребенка.