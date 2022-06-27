На Кубани пяти предприятиям выделили более 15 млн рублей на развитие

Из краевого бюджета выделили более 15 млн рублей. Фото; пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пяти предприятиям выделили более 15 миллионов рублей на развитие. Производителям упаковки, изделий из проволоки, обуви и металлических профилей предоставили субсидии в рамках государственной программы.

- Субсидии выделяются по двум направлениям. Их сумма составила почти в 15,2 миллиона рублей. Первое – это возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, которые оформили предприятиям в банках на пополнение оборотных средств. Вторым направлением будет компенсация затрат на реализацию инвестпроекта по модернизации производства обуви в краевой столице, - сообщил глава департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Уточняется, что по первому направлению получат поддержку три производителя из Краснодара и один из Тимашевского района.

Также Вениамин Кондратьев и Федеральный центр приняли беспрецедентные меры по развитию промышленности Кубани. Финансирование отраслевой госпрограммы региона в этом году превысит 2,9 миллиарда рублей.