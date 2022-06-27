В Сочи мопедист сбил 17-летнего подростка на тротуаре

Передвигаться на транспорте по пешеходным тротуарам разрешено только спецслужбам.

В Сочи мужчина на мопеде сбил подростка. Авария произошла на улице Навагинской. 32-летний житель курорта выбрал для передвижения на «Ямахе Вино» не дорогу, а тротуар. Не справившись с управлением мопеда, он сбил 17-летнего юношу.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и ему была оказана медицинская помощь, - рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Сочи.

Мужчине придется ответить за передвижение на мопеде в границах пешеходной зоны.