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Происшествия27 июня 2022 18:56

В Сочи мопедист сбил 17-летнего подростка на тротуаре

Юноше потребовалась помощь медиков
Евгения ХАЛИКОВА
Передвигаться на транспорте по пешеходным тротуарам разрешено только спецслужбам.

Передвигаться на транспорте по пешеходным тротуарам разрешено только спецслужбам.

В Сочи мужчина на мопеде сбил подростка. Авария произошла на улице Навагинской. 32-летний житель курорта выбрал для передвижения на «Ямахе Вино» не дорогу, а тротуар. Не справившись с управлением мопеда, он сбил 17-летнего юношу.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и ему была оказана медицинская помощь, - рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Сочи.

Мужчине придется ответить за передвижение на мопеде в границах пешеходной зоны.