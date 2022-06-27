Во всех районах Сочи продолжают очищать улицы от незаконных вывесок. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи за полгода демонтировали более 300 незаконных рекламных конструкций. В ближайшее время планируют демонтировать еще 68 объектов. Все они были установлены без согласования.

- Мы организовали работу по надзору за незаконно размещенными рекламными конструкциями. Это было сделано по поручению главы города Алексея Копайгородского. Пройдет демонтаж объектов наружной рекламы, которые размещались без соответствующего согласования. Их правообладателям предварительно направляли требования об устранении нарушений, - сообщил глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Дмитрий Литвинец.

Уточняется, что администрация Сочи будет проводить такие работы самостоятельно, как только закончится срок, предусмотренный действующим законодательством.