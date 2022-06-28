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Происшествия27 июня 2022 22:00

12-летний школьник упал с горы в Туапсе

Мальчик получил травмы и сломал зубы
Евгения ХАЛИКОВА
Мальчик получил травмы рук и ног.

Мальчик получил травмы рук и ног.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Травмами закончилось восхождение на гору Кадош для 12-летнего туриста из Ростовской области. Мальчик сорвался и упал. Ребенка с многочисленными ушибами доставили в больницу Туапсе.

- Мальчик получил ушибы рук и ног. Также есть повреждение зубов, но, к счастью, обошлось без переломов. Ребенку оказали первую медицинскую помощь, — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Эмиль Гараев газете «Туапсинские вести».

Известно, что после оказания медицинской помощи мальчика передали родственникам. Госпитализация ребенку не потребовалась.