12-летний школьник упал с горы в Туапсе

Мальчик получил травмы рук и ног. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Травмами закончилось восхождение на гору Кадош для 12-летнего туриста из Ростовской области. Мальчик сорвался и упал. Ребенка с многочисленными ушибами доставили в больницу Туапсе.

- Мальчик получил ушибы рук и ног. Также есть повреждение зубов, но, к счастью, обошлось без переломов. Ребенку оказали первую медицинскую помощь, — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Эмиль Гараев газете «Туапсинские вести».

Известно, что после оказания медицинской помощи мальчика передали родственникам. Госпитализация ребенку не потребовалась.