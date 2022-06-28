В Новороссийске 28 июня порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду

Непогода продлится еще два дня. Фото: pxhere.com

В Новороссийске 28 июня ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 23 метров в секунду. Также на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.

- Ожидается северо-восточный и восточный ветер 15-20 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 23 метров в секунду, - сообщили в ГМБ-Новороссийск.

Местным жителям и отдыхающим рекомендуется быть осторожными и по возможности не выходить из домов. Также необходимо следить за сообщениями средств массовой информации.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что штормовое предупреждение по ливням с грозами на Кубани продлили до 27 июня.