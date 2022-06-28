В Краснодаре подтопленными остаются 25 дворов и четыре дома

Воду в Краснодаре продолжают откачивать со сложных участков

По данным оперштаба, в Краснодарском крае сохраняется стабильная паводковая обстановка. Реки находятся в руслах. Затяжных дождей, которые могли бы спровоцировать подъем уровня воды, не ожидается.

- Новых подтопленных территорий нет. В Краснодаре остаются подтопленными 25 двора и четыре частных дома, в которых проживает 15 человек, из них 3 ребенка, а также до сих пор под водой 42 низменных участка проезжей части дорог. В пункте временного размещения людей нет, - сообщили в оперштабе.

По прогнозам, в большинстве районов края и на Черноморском побережье дожди не прекратятся до 4 июля. Возможен град. В Краснодаре 29 июня будет солнечно и воздух прогреется до 30 градусов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что накануне Краснодар превратился в большой аквариум. Мэр города назвал причину постоянного потопа в районе улиц Гомельской и Московской.