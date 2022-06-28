Завотделением экспертных учреждений Адыгеи пойдет под суд за взятку в 35 тысяч рублей

Подозреваемый заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении завотделением экспертных учреждений по статье “Получение взятки группой лиц по предварительному сговору”.

- По данным следствия, заведующий отделением одного из экспертных учреждений республики выдал по просьбе родственников умершего медицинское свидетельство о смерти без вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК Адыгеи. - За свои незаконные действия подозреваемые получили взятку в 35 тысяч рублей.

Стоит отметить, что позже в отношении одного из подозреваемых возбудили еще 10 уголовных дел. Эксперт получал взятки за выдачу свидетельства о смерти без проведения экспертизы. Первоначально мужчину отправили под домашний арест. Но следователя данное решение суда не удовлетворило, и он обратился с ходатайством об изменении меры пресечения. После подозреваемого заключили под стражу.

На данный момент, по уголовному делу проводятся следственные действия. Специалисты получают доказательства и выявляют аналогичные незаконные действия. Расследование уголовного дела продолжается.