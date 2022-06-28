Трехмиллионного туриста встретили в аэропорту Сочи

Женщина прилетела вместе со своей семьей на отдых в один из санаториев. Фото: администрация Сочи

В международном аэропорту Сочи встретили трехмиллионного туриста. Ей стала Надежда Леликова из Нефтекамска Республики Башкирия. Женщина прилетела вместе со своей семьей на отдых в один из санаториев. После получения багажа женщину ждал настоящий сюрприз. В зоне прилета семью встретили с цветами и подарками. Лично поздравили представители администрации Сочи и санатория, в котором будут отдыхать туристы.

– Курортный сезон в Сочи набирает обороты. И сегодня город встретил своего трехмиллионного в этом году туриста. Сочи готов к приему большого количества туристов с учетом имеющегося обширного номерного фонда всех категорий, развитой туристической инфраструктуры и достаточным количеством благоустроенных пляжей, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Стоит отметить, что с мая по сентябрь Сочи планирует принять около 4,5 миллиона человек. А аэропорт курорта остается единственным действующим на Юге России.

В июле прогнозируется загрузка отелей на уровне 90%, а в августе – до 95%.