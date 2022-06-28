Мэр Сочи после обхода остался недоволен расшатанной плиткой и состоянием уличной мебели

Алексей Копайгородский проверил состояние Хостинского района. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи провел на пляжах и улицах Хостинского района Час контроля. Алексей Копайгородский проверил благоустройство и санитарное состояние территорий.

- К началу сезона мы провели колоссальную работу. Но есть моменты, которые важно быстро дорабатывать. Там, где расшаталась плитка, восстанавливать ее. Контролировать состояние дорожных ограждений, уличной мебели, ливневок. Все должно быть чисто и аккуратно, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам главы города, проводить уборку и благоустройство необходимо рано утром, чтобы не доставлять неудобств жителям и туристам. Также Алексей Копайгородский отметил, что прилегающая территория к торговым точкам и кафе - зона ответственности их владельцев.

- Они сами должны быть заинтересованы в том, чтобы людям было комфортно находиться здесь. Сейчас мы видим, что не везде используется этот подход, проводим работу, - рассказал мэр Сочи.