«Орленок» встречает представителей школьных лесничеств

Орлята стали участниками профильной тематической смены для членов школьных лесничеств «Лесной подрост».

150 школьников из 34 регионов России приехали на профильную тематическую смену для членов школьных лесничеств «Лесной подрост». В «Орленке» собрались победители и призеры Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», участники акций по посадке леса «Сохраним лес!», «Сад памяти», «Всероссийский день посадки леса».

«Основная цель программы «Лесной подрост» – вовлечь орлят в проектную природоохранную и исследовательскую деятельность, познакомить их с новыми лесосберегающими технологиями. В Центре мы учим школьников заботиться об окружающей среде – каждый орленок знает закон зелени и помнит о важности сохранения любого растения. Уверен, что предстоящее обучение сформирует экологическую культуру мальчишек и девчонок и повысит уровень их естественнонаучной грамотности», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В ходе смены ребят ждут занятия по основам лесоведения, почвоведению и урбоэкологии. Обучение проведут специалисты ФГБОУ «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» и ООО «Центр космических технологий и услуг» города Перми.

Под руководством опытных специалистов мальчишки и девчонки примут участие в исследовательской деятельности в эколабораториях и экостудиях. Орлята смогут расширить свои знания в лесоводстве, экологии, лесоразведении и лесовосстановлении. Познакомятся с интересными фактами о Черноморском побережье, уникальным ботаническим садом, примут участие в экологических акциях, а также узнают больше о бережном отношении к окружающей среде и природным ресурсам.

В финале смены орлята получат сертификат участника программы, а полученные за смену знания ребята смогут использовать в работе школьных лесничеств своего города и региона.

Профильная тематическая смена «Лесной подрост» продлится до 13 июля 2022 года. Организаторами программы стали Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и ВДЦ «Орленок».